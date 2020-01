V Paraguayi se šíří epidemie dengue, onemocněl i prezident

Podle místních médií je nynější epidemie dengue v Paraguayi jednou z nejhorších od roku 2013, kdy na tuto nemoc zemřelo 252 lidí. Úřady tehdy evidovaly na 150.000 případů.

Paraguay is bracing for a potential major epidemic of #Dengue fever after recording ~ 7,000 suspected cases in the first 2 weeks of 2020, similar to levels in the severe 2013 outbreak that led to 250 deaths.https://t.co/aFT9nJM7Ei pic.twitter.com/KXfHNYMnV0