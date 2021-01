V USA bylo očkováno proti koronaviru přes 10 milionů lidí, potíže mají Kalifornie i New York

Podle statistik The New York Times (NYT) se v posledním týdnu virus prokázal denně v průměru u téměř čtvrt milionu osob, sedmidenní průměr zemřelých s covidem-19 je 3346 lidí za den, což jsou nejvyšší údaje ze všech zemí na světě. Počet hospitalizovaných osob již asi týden stagnuje kolem hranice 130.000 pacientů. Experti však varují, že by jich mohlo začít znovu přibývat s tím, jak se covid-19 rozvine u lidí, kteří se virem nakazili přes Vánoce a Nový rok.

Americké úřady na naléhání expertů upravily pravidla pro očkování, aby se podařilo šíření nákazy co nejrychleji dostat pod kontrolu. Nově tak již neplatí přísné regulace, podle nichž mají být na prvním místě očkováni pracovníci ve zdravotnictví. Federální vláda nyní naléhá na státy, aby co nejrychleji naočkovali alespoň jednou dávkou vakcíny všechny osoby nad 65 let.

Our daily update is published. States reported 1.8M tests, 219k cases, 130,383 people currently hospitalized with COVID-19, and 4,022 deaths. pic.twitter.com/SVEqztd3tJ — The COVID Tracking Project (@COVID19Tracking) January 14, 2021

Podle toho se již zařídila Kalifornie, která je jedním ze současných ohnisek nákazy v USA. Tamní guvernér Gavin Newsom oznámil, že na listině osob, které mají v současné chvíli právo na očkování, přibylo po změně vládního opatření 6,6 milionu obyvatel tohoto nejlidnatějšího amerického státu.

CA is significantly increasing our efforts to get vaccines out.



This week, we launched mass vaccination sites across the state.



Today, we're announcing that Californians 65 and older are eligible to receive the vaccine.#EndThePandemic pic.twitter.com/PtuJKx5VcH — Gavin Newsom (@GavinNewsom) January 13, 2021

Americké státy dostaly od federální vlády zatím 30 milionů dávek vakcín od firmy Moderna a společností Pfizer a BioNTech, z nichž se podařilo lidem aplikovat zatím jen třetinu. Společnost Johnson & Johnson ve středu uvedla, že v březnu zřejmě uvede na trh svou vakcínu, u níž bude na rozdíl od dosud schválených preparátů potřeba k plné imunizaci jen jedna dávka.

Kalifornie i New York chtějí do konce ledna naočkovat alespoň milion svých obyvatel. Zatímco v Kalifornii je největší překážkou nedostatečná infrastruktura, starosta New Yorku Bill de Blasio ve středu prohlásil, že nejlidnatější americké město dostává od vlády málo dávek, což ohrožuje dosažení vytyčených cílů.

"Potřebujeme, aby federální vláda, státní vláda a výrobci zrychlili a okamžitě nám dali více zásob," prohlásil de Blasio ve středu. Město otevřelo očkovací centra ve všech pěti správních městských obvodech, přičemž dvě z nich vyrostly i na baseballových stadionech místních klubů hrajících v lize MLB. Zdravotníci a sestry však podle de Blasia nebudou mít co lidem naočkovat již příští týden, pokud město nedostane další dávky.

Snahy o co nejrychlejší proočkování populace ještě zintenzivnil výskyt nové mutace koronaviru, která se poprvé objevila v Británii. Tato varianta, která je podle odborníků výrazně nakažlivější, se zatím objevila v deseti amerických státech.