V USA rostou počty zemřelých, již překonaly vlnu způsobenou deltou

V USA nyní zcela dominuje koronavirová varianta omikron, která sice podle vědců zjevně způsobuje mírnější průběh nákazy než delta i předchozí varianty, je však výrazně nakažlivější. Spojené státy posledních sedm dní zaznamenávají pokles denního počtu nově nakažených, stále je však několikanásobně vyšší než při vrcholech předchozích vln. Podle JHU se v posledních sedmi dnech nakazilo v průměru téměř 640.000 lidí každých 24 hodin.

"Může tu být nemoc, která je pro někoho méně smrtelná, například omikron, ale pokud je nakažlivější a zasáhne více lidí, je větší šance, že se objeví více úmrtí," řekl Robert Anderson z americké vládní agentury, která sleduje statistiky týkající se veřejného zdraví.

Skutečný počet nakažených je přitom zjevně výrazně vyšší, než uvádí oficiální statistiky, řekla listu The Wall Street Journal Beth Blauerová z oddělení JHU, které shromažďuje data o pandemii. Mnoho lidí se totiž nyní testuje doma pomocí antigenních sad, které začala občanům poskytovat zdarma i federální vláda.

USA zaznamenaly nejvyšší denní počty zemřelých minulou zimu, v polovině loňského ledna tam v souvislosti s covidem-19 denně umíralo v průměru 3400 lidí. Na vrcholu vlny způsobené deltou loni na konci září pak umíralo průměrně asi 2100 za den.

Na úrovni celých Spojených států v posledním týdnu postupně klesají počty lidí v nemocnicích, kteří se léčí z těžkého covidu-19. Ty dosáhly své dosud nejvyšší hodnoty 19. ledna, kdy bylo hospitalizovaných přes 154.000 lidí. Poslední údaj JHU z 23. ledna je o asi 10.000 nižší.

Vlna omikronu jako první zasáhla zejména státy na severovýchodě USA, které nyní hlásí velmi rychlý pokles počtů nově nakažených. Podle statistik listu The New York Times nyní registrují New York, New Jersey či metropole Washington o asi 70 procent méně nových případů než před 14 dny. V Connecticutu, Massachusetts, Rhode Islandu či Pensylvánii je pokles asi 50procentní.

Jinde se však stále potýkají s nástupem omikronové vlny. V Montaně a v Minnesotě se počet případů za 14 dní zdvojnásobil, rychlý nárůst registruje rovněž Severní Dakota, Aljaška a řada států na jihu USA.

Počty úmrtí často klesají až s několikatýdenním zpožděním po úbytku nových případů a státy, kde jsou infekce na vzestupu, jsou obecně méně proočkované. Denní průměr zemřelých tak může ještě dále stoupat, varují epidemiologové.

"Víme, že úmrtí jsou indikátorem, který se projevuje se zpožděním," řekl Andrew Noymer z Kalifornské univerzity v Irvine. "Dal bych tomu dalších pár týdnů, než začneme oslavovat, že se nám lépe dařilo co se týče úmrtí," dodal.