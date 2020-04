Ve státě New York je více nakažených než v pevninské Číně

Mrtvých přibylo ve srovnání s úterními daty 391. Celkem si nemoc COVID-19 ve státě na východním pobřeží USA vyžádala už 1941 obětí. K třem desítkám amerických států, které omezily pohyb obyvatel, se dnes po kritice zdravotníků rozhodla přidat také Florida.

Infikovaných je ve státě New York po dnešku již více než v pevninské Číně, odkud se na počátku roku začal koronavirus SARS-CoV-2 šířit do světa. Podle posledních oficiálních údajů zaznamenaly čínské úřady od počátku epidemie 81.518 nakažených.

"Podívejte se na nás dnes, uvidíte sami sebe zítra," varoval dnes guvernér Cuomo další části Spojených států. V nemocnicích státu New York nyní podle něj leží s nemocí COVID-19 přibližně 12.000 pacientů.

Podle nových modelů se očekává, že stát bude potřebovat pro zvládnutí krize 110.000 nemocničních lůžek a 37.000 dýchacích přístrojů. Pokud se budou dodržovat přísná pravidla omezující sociální kontakt, bude to 75.000 lůžek a 25.000 dýchacích přístrojů. Vrchol pandemie v New Yorku Cuomo očekává až na konci dubna.

Po zveřejnění nové bilance guvernér oznámil, že nechá uzavřít všechna hřiště ve městě New York. Opatření by mělo přispět k snížení počtu kontaktů mezi lidmi. Už v úterý newyorský starosta Bill de Blasio oznámil uzavření desítky hřišť, v jejichž okolí se shromažďovali obyvatelé.

"Mladí lidé to musí pochopit a stále to ještě nepochopili. Pořád je vidět příliš mnoho situací s příliš velkou koncentrací mladých lidí," řekl Cuomo. "Takže musíme přistoupit k dramatičtějším akcím. Zavřeme hřiště v New York City," dodal. Veřejné parky ale podle Cuoma zůstanou otevřené, aby se lidé mohli "procházet na sluníčku".

Pro zhruba 20 milionů obyvatel státu New York platí přinejmenším do poloviny dubna omezení pohybu - s výjimkou nejnutnějších pochůzek. Podobné opatření jako New York zavedly už tři desítky amerických států, ve kterých žije podle agentury AFP přes 80 procent obyvatel USA. O čtvrteční půlnoci místního času (pátek v 6:00 SELČ) se k nim přidá i Florida, jejíž republikánský guvernér Ron DeSantis navzdory kritice zdravotníků dlouho odmítal omezit pohyb obyvatel. Opatření bude platit 30 dní.

Florida má asi 21 milionů obyvatel, mezi nimiž značné množství seniorů. Nyní je tu asi 7000 lidí nakažených koronavirem a 85 obětí nemoci COVID-19.