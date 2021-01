Ve Washingtonu byl zatčen Henry "Enrique" Tarrio, lídr extremistického hnutí Proud Boys

Hnutí Proud Boys ("hrdí hoši") patří v poslední době k nejvýraznějším nacionalistickým skupinám ve Spojených státech a hlasitě podporuje snahu končícího prezidenta Donalda Trumpa změnit výsledky prezidentských voleb. Nejméně desítky příznivců hnutí přijely na demonstraci na podporu prezidenta konanou 12. prosince a nyní se mobilizují v souvislosti se středeční schůzí Kongresu, na níž bude oficiálně vyhlášen vítěz voleb. Tarrio podle zpravodajského webu BBC na sociální síti Parler napsal, že Proud Boys budou ve středu ve Washingtonu v "rekordních počtech".

Police in the nation’s capital have arrested the leader of the Proud Boys. Authorities say Henry “Enrique” Tarrio is accused of burning a Black Lives Matter banner that was torn down from a historic Black church in downtown Washington last month. https://t.co/f55hdWf7wK