Venezuelané už jsou unavení z Madura i z Guaidóa, ukázal průzkum

Špatné podle něj je, že Venezuelané nevěří svým lídrům, naopak dobrou zprávou je, že by se mohla najít třetí cesta, jak dostat tuto jihoamerickou zemi z politické a posléze i ekonomické krize.

Pokud by se nyní ve Venezuele konaly prezidentské volby, hlasovalo by podle průzkumu venezuelské společnosti Datanálisis zhruba stejně voličů (asi 12 procent) pro Madura i pro Guaidóa. Nezávislého kandidáta by volilo 46 procent respondentů. Druhý průzkum, který koncem ledna provedla společnost Datincorp na vzorku asi 1200 lidí, ukázal, že přes 80 procent dotazovaných nesouhlasí s politikou Guaidóa ani Madura.

Osmapadesátiletý bývalý řidič autobusu MHD Maduro vládne Venezuele od března 2013 a u moci se drží díky armádě a ekonomické podpoře Ruska či Íránu. Velká část opozice i mezinárodní instituce ho viní z porušování lidských práv, korupce a kolapsu venezuelského hospodářství. Spojené státy Madura a další představitele jeho režimu viní i z narkoterorismu a vypsaly na ně odměnu několika milionů dolarů.

Nyní sedmatřicetiletý Guaidó se stal z téměř neznámého politika před dvěma lety v lednu šéfem opozicí ovládaného parlamentu a z této pozice se prohlásil prozatímní hlavou země poté, co poslanci odmítli nový Madurův prezidentský mandát kvůli nesvobodným volbám. Za dočasnou hlavu státu Guaidóa uznalo šest desítek zemí, v čele s USA.

Před dvěma lety v březnu průzkum společnosti Datanálisis zjistil, že Guaidóa by za prezidenta chtělo na 77 procent respondentů. Tehdy za ním stála i většina opozičních stran, ale ani s mezinárodní podporou se mu nepodařilo přimět Madura k demisi, aby se mohly konat svobodné volby.

Opozice, kterou se Guaidóvi podařilo začátkem roku 2019 nebývale sjednotit, je opět roztříštěná.

Vůdčí roli by podle serveru ALnavío nyní mohlo hrát takzvané Národní občanské fórum, které v posledních týdnech nabývá na popularitě. Založeno bylo v roce 2017 jako platforma zástupců církve, akademiků, podnikatelů, odborů či nevládních organizací.

"Jsme třetí strana, která se snaží pomoci k řešení venezuelské krize. Vyzýváme všechny strany ke společenskému dialogu," uvedla mluvčí občanského fóra Mariela Ramírezová. "Jednání není nejlepší cesta, je to jediná cesta před katastrofou," dodala. Zástupci fóra jsou v kontaktu také s Panamerickou zdravotnickou organizací, s níž jednají o dodávkách vakcíny proti covidu-19. Ty měla Venezuela dostat v rámci mezinárodního projektu COVAX, kvůli sporu vlády s opozicí je ale zatím nezaplatila. V zemi se očkuje ruskou vakcínou Sputnik V, kterou o víkendu dostal i Maduro.