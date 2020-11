Volební klání o Bílý dům zatím nemá vítěze, víc volitelů má Biden

Prezidentské volby se rozhodují v několika státech, mezi nimiž je Wisconsin, kde podle projekcí televizí CNN, CBS, FOX a agentury AP zvítězil Biden a získal dalších deset volitelů. Některé projekce mu přisuzují výhru i v Michiganu. Biden má nyní 253 volitelů z 270, které potřebuje k vítězství. Trumpovi jich připadá 214, uvádí CNN. Projekce televize Fox přisuzuje Bidenovi dokonce 264 volitelů. V dalším klíčovém státu, Pensylvánii, podle průběžných výsledků Trump vede nad Bidenem.

Bidenovo vítězství ve Wisconsinu, kde před čtyřmi lety vyhrál Trump, je velmi těsné, což dává Trumpovu štábu možnost nechat výsledky přepočítat. "Jsou zprávy o nepoctivých případech v několika wisconsinských okresech, což vyvolává vážné pochybnosti o platnosti výsledku," řekl šéf Trumpovy kampaně Bill Stepien. Podle odborníků jsou ovšem podvody v amerických volbách velmi vzácné.

V Michiganu Trumpova kampaň podala žádost, aby bylo sčítání pozastaveno, protože prý nedostala možnost řádného přístupu k mnoha místům, kde se hlasy sčítají. Ze stejného důvodu chce Trumpův štáb pozastavit i sčítání v Pensylvánii, kde vítěz získá 20 volitelů.

Britský The Guardian informuje, že u jednoho ze sčítacích míst v Detroitu, největším městě v Michiganu, se skupina Trumpových stoupenců dožadovala vpuštění do budovy, aby mohli pozorovat sčítání hlasů.

Trump se už brzy ráno prohlásil celkovým vítězem voleb, později však vůdce senátní většiny a prezidentův blízký spojenec Mitch McConnell slova o vítězství mírnil, když řekl, že to ještě chvíli potrvá, než sčítání hlasů skončí. Ranní projev v Bílém domě, v němž Trump kromě jiného mluvil o tom, že sčítání hlasů je podvod, řada komentátorů označila za nezodpovědný a některé televize živý přenos přerušily, aby divákům ihned připomenuly skutečný stav volebního souboje.

Joe Biden věří, že až skončí sčítání hlasů, ukáže se, že má potřebných 270 volitelů. "Myslím, že zvítězíme," řekl Biden a dodal, že to bude vítězství pro demokracii a pro Ameriku.

Vítěz stále není znám také například v Georgii nebo Severní Karolíně, které mají mezi zbývajícími státy relativně početné zastoupení v 538členném sboru velitelů, který 14. prosince příštího prezidenta USA oficiálně zvolí.

Po úterních volbách si demokraté podle amerických médií udrží většinu ve Sněmovně reprezentantů, ale jejich převaha nad republikány se ztenčí. Američané vybírali 435 kongresmanů. Demokratická strana dosud měla 232 poslanců, republikáni 197. Z dosud rozhodnutých soubojů zatím mají demokraté jistých 201 křesel a republikáni 185, uvedl list The New York Times. S přicházejícími výsledky hlasování v amerických volbách ubývají demokratům šance na získání kontroly nad stočlenným Senátem, v němž dosud mají těsnou většinu 53 křesel republikáni. Nerozhodnuté jsou klíčové souboje v Severní Karolíně, Michiganu nebo v Georgii, kde se soupeří o dva mandáty. U jednoho z těchto soubojů už je jasné, že bude pokračovat druhým kolem v lednu, protože ani jeden z kandidátů nezískal potřebných více než 50 procent hlasů. Své místo v Senátu obhájil nynější šéf republikánské většiny McConnell.

Americké akcie dnes výrazně posílily, třebaže výsledek prezidentských voleb ve Spojených státech je zatím nejistý. Možná patová situace v Kongresu vzbuzuje optimismus investorů. Znamenalo by to pro ně, že by nebylo snadné prosadit jakoukoli zásadní změnu.

Na situaci v USA reagovali představitelé řady evropských zemí včetně českého premiéra Andreje Babiše, který vyjádřil přesvědčení, že bez ohledu na výsledek bude spolupráce mezi Českem a USA ještě lepší než dosud. Rozporuplné ohlasy vyvolalo Trumpovo předčasné tvrzení o vítězství. Zatímco slovinský premiér Janez Janša prezidentovi už pogratuloval, někteří němečtí politici Trumpovo počínání kritizují.

Zároveň s prezidentskými a kongresovými volbami se konala v některých státech referenda. Například voliči v New Jersey, Arizona, Montana a Jižní Dakota schválili v referendech užívání marihuany pro rekreační účely. Oregon se pak stal prvním státem, kde plebiscit povolil medicínské použití psilocybinu, což je psychotropní látka obsažená v lysohlávkách.