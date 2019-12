Z USA byli tajně vyhoštěni čínští diplomaté, "zabloudili" na vojenskou základnu

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Spojené státy letos na podzim v tichosti vypověděly ze země dvojici činitelů z čínského velvyslanectví poté, co vjeli na vojenskou základnu ve Virginii. Dnes o tom s odvoláním na své zdroje informoval list The New York Times. Deník poznamenal, že to je za posledních více než 30 let zřejmě první vyhoštění čínských diplomatů kvůli podezření ze špionáže.