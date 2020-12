Čína dál potlačuje opozici v Hongkongu, policie zadržela dalších osm aktivistů

Policie neupřesnila totožnost zadržených, pouze uvedla, že jsou ve věku mezi 24 a 64 lety. Podle místních médií je mezi zatčenými bývalý prodemokratický zákonodárce a veteránský aktivista Leung Kwok-hung, známý pod přezdívkou Dlouhé vlasy.

Policejní zásah přišel den poté, co policisté kvůli listopadové demonstraci na univerzitě zadrželi osm lidí ve věku 16 až 34 let. Tři z nich jsou podezřelí, že porušili zákon o národní bezpečnosti.

Hong Kong police arrest eight over university protest as crackdown intensifies https://t.co/usugfDPwsp pic.twitter.com/QljAT1VLZz