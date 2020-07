Čína páchá genocidu. Světová kampaň vyzývá k ukončení nucené práce Ujgurů

Iniciativa přichází poté, co před rozvíjením obchodní spolupráce v čínské autonomní oblasti Sin-ťiang, známé přítomností internačních táborů pro Ujgury, varovaly také Spojené státy. Ty nedávno v souvislosti s perzekucí této menšiny oznámily zavedení sankcí proti čínským představitelům.

Horrible: This is how China is treating its #Uyghur Muslim minority. Of course #China denies it. But the video shows it very clearly.



Please RT this video and raise your voice against this oppression. pic.twitter.com/AQIi2b1W9w