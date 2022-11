V Číně propukají silné protesty proti covidovým uzávěrám

Podle videozáznamů, které se v pátek večer šířily na čínských sociálních sítích, davy lidí se vztyčenými pěstmi skandovaly mimo jiné "Ukončete uzávěru!" Reuters tvrdí, že záběry ověřil a že pocházejí z Urumči, hlavního města provincie Sin-ťiang. Na jednom z neověřených videí pořádkové síly proti protestujícím zahájily palbu.

Breaking: large scale protests break out in #Urumqi #XinJing #CCPChina as peoples demand an end of #covid #lockdown pic.twitter.com/VXVActODgY