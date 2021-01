Čína přijme tým odborníků WHO, mají pátrat po původu pandemie koronaviru

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Odborníci Světové zdravotnické organizace (WHO), která se chce zabývat původem koronaviru, po odkladech přicestuje do Číny ve čtvrtek. Oznámilo to dnes čínské ministerstvo zdravotnictví. Peking v minulých dnech otálel s vydáním povolení pro vstup vědců, kteří se do Číny chystali už na začátku ledna.