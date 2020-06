Čína zajala indické vojáky? Kolem vážného incidentu na hranicích je řada nejasností

Napětí na hranici Indie a Číny trvá už několik týdnů, do pondělka si ale nevyžádalo žádné mrtvé ani zraněné. Pondělní střet se odehrál v hornaté oblasti Ladákhu. Podle Indie měly ztráty na životech obě strany, Peking však žádná úmrtí oficiálně nepotvrdil.

Nejasnosti panují i ohledně údajných zajatců, informuje BBC. O propuštění vojáků ve čtvrtek informovala indická média a naznačila, že mezi nimi bylo i několik vysoce postavených armádních příslušníků. Mluvčí čínského ministerstva zahraničí však dnes uvedl, že Čína "nezajala žádné indické vojáky", a zprávy o zajatcích popřely i indické úřady.

Obvykle dobře informovaný redaktor deníku India Today například na twitteru uvedl, že propuštění vojáků bylo klíčovým bodem středečního vyjednávání mezi oběma stranami konfliktu.

To those asking, (and since it’s been reported now) — that’s what my tweet below 6 hours ago was meant to convey. And since the story will be in tomorrow’s papers, if you’re interested in hearing about it from me, here you go: https://t.co/xsMJtUWdaW pic.twitter.com/lxfQKb608N