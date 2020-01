Čínští politici pod palbou kritiky. Netuší, jak nosit ochrannou roušku

Starosta města Wu-chan sice roušku nasazenou měl, ale obráceně, upozornili podle listu The Guardian přispěvatelé na sociální síti Weibo.

Nový koronavirus si vyžádal už 81 mrtvých a 2744 nakažených, z nichž převážná většina je právě z provincie Chu-pej. Infekce se rozšířila i mimo Čínu, nejnověji ohlásila pozitivní případ Kambodža.

Virus 2019-nCoV se objevil koncem loňského roku v jedenáctimilionovém městě Wu-chan v centrální části Číny.

Chinese Premier Li Keqiang told medical staff at #Wuhan hospital: I am here to cheer you up. Please protect yourselves while treating patients. pic.twitter.com/wNAhIXBjLj