Filipíny jsou v šoku z toho, co se událo na populární pláži Boracay. Jedna z matek tam zahrabala do písku znečištěnou dětskou plenku. Nereagovala přitom na prosby kolemjdoucích, aby nepořádek po své dceři uklidila jinam.

Tamní média upozorňují, že popelnice jsou přitom rozmístěny po celé pláži. To ale není to jediné, co se na pláži odehrálo. Jak se ukázalo, opodál stála další maminka, která myla své dítě v moři.

Když se o tom dozvěděly místní úřady, pláž uzavřely a musely ji nechat celou ji vyčistit. "Během čištění jsme dočasně omezili možnost plavání ve vodě," uvedl hygienik Natividad Bernardino.

Úřady nyní plánují vyvěsit letáky s návodem, co se může a nemůže na pláži dělat. Chtějí zejména zdůraznit, jak správně nakládat s odpadky. V současnosti navíc probíhá vyšetřování s cílem zjistit totožnost obou matek. Obě totiž porušily zákon.