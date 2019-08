Policie též v neděli použila slzný plyn a poprvé proti protestujícím nasadila vodní dělo. Podle vlády velkoměsta Hongkong bylo zraněno 38 lidí, policie informovala o 15 zraněných policistech.

Víkendové zatýkání policie odůvodňuje nezákonným shromažďováním, držením zbraní a násilnostmi proti mužům zákona. Na dnešek je naplánovaný mírumilovný protest ve čtvrti Wan Chai, nedaleko sídla policie.

Čínská státní agentura v neděli napsala, že protesty přerostly v "barevnou revoluci" a centrální vláda má v takovém případě právo zasáhnout. "Dochází-li v Hongkongu k výtržnostem, čínská centrální vláda má nejen pravomoc, ale také povinnost zasáhnout," uvedla Nová Čína.

Místní propekingští zákonodárci výstřel ostrým nábojem hájí. Policisté se podle nich bránili před davem. Protestující podle pročínských poslanců zablokovali ulice, někteří z nich napadali policisty a házeli po nich zápalné lahve a jiné předměty. Agentura Kjódó napsala, že demonstranti zdemolovali několik obchodů a budky pro výběr mýtného.

Prodemokratičtí poslanci tvrdí, že odpovědnost za nepokoje padá na vládu a na policii. To, že propekingská správkyně Hongkongu Carrie Lamová v sobotu založila platformu pro dialog, považují za zdržovací taktiku, pokud se Lamová nebude zabývat požadavky protestního hnutí. "To ona by na sebe měla vzít veškerou odpovědnost. Teď se z toho snaží vyvléct a pozornost upoutat na takzvanou platformu," myslí si Kwok Ka-ki z Občanské strany.

V bývalé britské kolonii, která se v roce 1997 vrátila pod správu Číny, se konají demonstrace už bezmála tři měsíce. Jejich spouštěčem byl návrh zákona o extradici do pevninské Číny. Postupně přerostly v požadavek na větší demokratičnost politického systému.

Protestní hnutí žádá mimo jiné demokratické volby, vyšetření násilností policie, odstoupení Lamové či úplné stažení zákona o extradici.