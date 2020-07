Hongkongské úřady vyřadily z voleb 12 opozičních kandidátů, zákaz dostal i Joshua Wong

Důvodem vyřazení uchazečů z řad opozice bylo "prosazování práva na sebeurčení Hongkongu, žádost o intervenci zahraničních vlád či protesty proti novému bezpečnostnímu zákonu", uvedla vláda bývalé britské kolonie Hongkongu, který přešel v roce 1997 pod čínskou správu.

Hongkongská vláda podle BBC zároveň odmítla, že by znemožnění kandidatury některých významných představitelů opozice znamenalo "politickou cenzuru, omezování svobody slova nebo zbavení práva kandidovat ve volbách, jak tvrdily některé hlasy".

Ve volbách plánovaných v Hongkongu na 6. září bude ve hře polovina ze 70 parlamentních křesel, která jsou přímo volená. O obsazení zbylých míst rozhodují místní zájmové skupiny, které jsou většinou nakloněny užší spolupráci s pevninskou Čínou.

"Právě jsem byl vyloučen jako kandidát z parlamentních voleb, přestože jsem patřil k největším vítězům demokratických primárek. Peking dává najevo naprosté pohrdání vůlí hongkongského lidu," uvedl v reakci na své vyřazení z hlasování Joshua Wong. Hongkongské úřady znemožnily jeho kandidaturu už v místních volbách, které se konaly loni v listopadu. Prodemokratický tábor nakonec v hlasování jasně zvítězil.

[I was just disqualified from LegCo election, despite being the biggest winner in #Hkprimaries]



1. Few minutes ago, I was just disqualified from running in the upcoming LegCo election in #Hongkong, even though I got the highest vote share in the primary, w/ 30000+ votes obtained pic.twitter.com/sC3XWbBlsq