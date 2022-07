Japonský expremiér Abe se zřejmě stal obětí atentátu

Abe byl nejspíše postřelen zezadu, napsala agentura Reuters s odvoláním na zdroj z vládní Liberálnědemokratické strany (LDP). Policie podle televize po incidentu zadržela dvaačtyřicetiletého muže, který je ze střelby podezřelý. Podle médií se jedná o Tecuju Jamagamiho, bývalého člena námořních sil sebeobrany, které opustil v roce 2005. Jamagami žije v prefektuře Nara a k útoku zřejmě použil podomácku vyrobenou zbraň.

"Podle místní hasičské stanice se zdá, že bývalý premiér Abe je ve stavu zástavy srdce a dýchání," uvedla státní televize NHK. Televize podle agentury AFP použila pojmy a obraty, které se Japonsku používají v případech, než lékaři mohou oficiálně potvrdit smrt.

NHK ukázala video, na kterém Abe před nádražím pronáší předvolební projev, když se ozvou dva výstřely, po kterých je krátce zakrytý výhled a poté je vidět, jak příslušníci ochranky srážejí muže na zem. Na fotografii agentury Kjódó bylo vidět, jak Abe leží na ulici a na bílé košili má krev. Kolem něj se tísnili lidé, jeden z nich mu prováděl masáž srdce. Podle Reuters byl Abe postřelen na pravé straně krku a levé straně hrudníku.

Abe byl nejdéle sloužícím japonským premiérem. V čele vlády stál v letech 2006 až 2007 a od roku 2012 do září 2020, kdy odstoupil. O měsíc dříve ohlásil, že kvůli zdravotnímu stavu hodlá podat demisi.

Nynější japonský premiér Fumio Kišida přerušil volební kampaň a je na cestě do Tokia. Kampaň před nedělními volbami do horní komory parlamentu pozastavila všechna hlavní politická uskupení, podle místních médií je o to požádala vládnoucí strana.

"Naše myšlenky a modlitby jsou s ním, s jeho rodinou a s japonským lidem," řekl americký ministr zahraničí Blinken na okraj zasedání skupiny G20 na indonéském ostrově Bali. "Je to velmi, velmi smutný okamžik. A čekáme na zprávy z Japonska," dodal. Australský premiér Anthony Albanese událost označil za šokující.

"Věřím, že všichni jsou stejně překvapeni a smutní jako já. Tchaj-wan i Japonsko jsou demokratické země s vládou práva. Jménem své vlády bych ráda násilné a nezákonné činy ostře odsoudila. Bývalý premiér Abe je nejen mým dobrým přítelem, ale také věrným přítelem Tchaj-wanu," uvedla na facebooku tchajwanská prezidentka Cchaj Jing-wen.

Politické násilí je v Japonsku, zemi s přísnými předpisy o držení zbraní, vzácné. Téměř nulová tolerance podle odborníků přispívá k mimořádně nízkému počtu trestných činů se zbraní. Mezi několik málo výjimek patří brokovnice pro lov a sport. I v tomto případě musí budoucí majitelé absolvovat kurzy a složit písemné i praktické zkoušky či psychologické vyšetření, uvedl list The Guardian.