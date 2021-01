Mohutný požár zachvátil tábor Rohingů, obchody a stovky provizorních příbytků lehly popelem

Uprchlický tábor se nachází na okraji bangladéšského přístavu Cox's Bázár. Více než 550 provizorních příbytků, v nichž žilo asi 3500 lidí, bylo ohněm zcela nebo částečně zničeno, sdělil UNHCR. Popelem lehlo rovněž asi 150 obchodů. Hasičům trvalo dvě hodiny, než se jim podařilo dostat požár pod kontrolu, informuje aljazeera.com.

A fire broke out last night in Nayapara Camp



Volunteers and refugees were the first responders, then the fire dept. rushed in



Coordinated response ongoing w/ partners and authorities



0 casualty. Over 550 refugee shelters, 150 shops damaged. pic.twitter.com/VngtFQZI4L