Nový koronavirus mutuje. Počet nakažených strmě stoupá, už devět mrtvých

Ještě během úterka se počet případů odhadoval na zhruba 300. Agentura DPA s odkazem na čínskou státní televizi uvedla, že plicní onemocnění způsobené virem se zatím rozšířilo do 14 provincií.

Zástupce ředitele národní zdravotnické komise Li Pin uvedl, že čísla jsou platná k úterní půlnoci. Dodal, že virus se přizpůsobuje a mutuje, což ztěžuje snahy úřadů o zabránění šíření epidemie. Čína dále přijala opatření, která mají lépe ochránit před nákazou lékařský personál a také zlepšit léčebné metody při onemocnění virem.

Nový koronavirus se objevil v době, kdy se Čína připravuje na oslavy příchodu nového lunárního roku. V době volna, které letos připadá na 24. až 31. ledna, se tak po celé zemi budou přesouvat stovky milionů lidí, čímž podle expertů prudce roste nebezpečí dalšího šíření nákazy.

Většina případů onemocnění pochází z provincie Chu-pej, v níž se nachází jedenáctimilionové město Wu-chan, kde byla nákaza zaznamenána poprvé. Podle Li Pina pochází z této provincie také všech devět dosavadních zemřelých.

Kromě Číny se přítomnost viru potvrdila ve třech případech v Thajsku a po jednom v USA, Japonsku, Jižní Koreji a na Tchaj-wanu. Jedná se přitom o lidi, kteří předtím byli ve Wu-chanu. Vědci na základě propočtů pravděpodobnosti odhadují, že skutečný počet nemocných je nyní už více než 1700.

WHO má na dnešní krizové schůzce rozhodnout, zda vydá celosvětově závazná pravidla zacílená na zamezení dalšího šíření nákazy, včetně vyhlašování karantény, uzavírání hranic nebo omezení mezinárodního cestovního ruchu.

On Wednesday, @WHO will convene Emergency Committee to determine if recent coronavirus outbreak constitutes a public health emergency & discuss next steps to control the spread of the illness.



