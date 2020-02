Ochrana klimatu je minulostí? Koronavirus tvrdě hýbe leteckou dopravou

Singapurská společnost MyJet Asia za poslední měsíc zaznamenala zvýšení poptávky po soukromých letadlech o 80 až 90 procent. "Mnoho lidí (během ledna) odjelo na čínský Nový rok a teď mají potíže dostat se zpět do Číny," uvádí šéf společnosti, podle kterého se cestující chtějí dostat do Pekingu, Šanghaje či do Hongkongu. "Jsme značně omezení v tom, kam můžeme letět, a navíc nám aerolinky nedovolí pronajmout svá letadla," dodává.

S problémy při zapůjčení strojů od leteckých společností se potýká i australská společnost Paramount Business Jets. "Nechtějí svá letadla a posádky posílat do kontinentální Číny. Kromě rizika nákazy zaměstnanců... se také obávají, že po návratu z kontinentální Číny budou muset na dva týdny přerušit provoz kvůli karanténě," popisuje viceprezident firmy.

Částečně či úplně přerušila letecké spojení s Čínou řada společností, včetně British Airways, Air France, Air Canada, United Airlines či Lufthansa. Plošný zákaz spojení s Čínou zavedly i vlády několika zemí, od 9. února zakázala přímé lety mezi Čínou a ČR česká vláda.

Menší soukromé letadlo, do kterého se vejdou dva až čtyři pasažéři, stojí okolo 2400 dolarů (55.400 korun) na hodinu. Větší stroj, jež uveze osm až deset lidí, stojí až 6000 dolarů (138.500 korun) na hodinu, uvádí BBC s odkazem na stránky Paramount Business Jets.