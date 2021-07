Prvním Čechem s pozitivním testem na OH v Tokiu byl lékař

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Prvním členem české výpravy s pozitivním testem na covid-19 po příletu do dějiště olympijských her v Tokiu byl lékař Vlastimil Voráček. Uvedly to Seznam Zprávy, jejich informaci potvrdil Český olympijský výbor (ČOV). Celkem se v české výpravě objevily čtyři případy koronaviru.