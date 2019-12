Sacharovova cena pro ujgurského akademika? Je to terorista, vzkázala Čína

Evropský parlament ve středu při slavnostním předání letošní Sacharovovy ceny vyzval k jeho okamžitému a bezpodmínečnému propuštění. Akademikova dcera Jewher Ilhamová si při přebírání ocenění posteskla, že ani netuší, zda její otec ještě žije.

Ilham Tohti's daughter Jewher Ilham accepted the 2019 #SakharovPrize for Freedom of Thought today on behalf of her jailed father. Read more ➡️ https://t.co/bqcIVuAwFE pic.twitter.com/bbBcOdSt7i