Šanghaj zpřísnila kontroly kvůli koronaviru dovezenému z ciziny

V pevninské Číně bylo v pátek podle oficiálních údajů zaznamenáno 99 nových případů nákazy koronavirem. Z 25 případů evidovaných mimo provincii Chu-pej bylo 24 do Číny dovezeno.

Šanghaj, kde byly v pátek zaznamenány tři případy dovezeného koronaviru, podle agentury Reuters uvedla, že zpřísní hraniční kontroly, jelikož tam je nyní nové bitevní pole.

Šanghajská celní správa oznámila, že město bude kontrolovat všechny pasažéry ze zemí, které koronavirus zasáhl nejvíce a zpřísní i další letištní kontroly. Šanghaj už po cestujících z těchto lokalit požaduje, aby bez ohledu na státní občanství zůstali dva týdny v izolaci. Nyní je však budou domů dovážet vládní vozidla.

Přísnější kontroly výrazně prodloužily čekací dobu na šanghajském mezinárodním letišti, někteří cestující uvedli, že museli na kontrolu čekat i sedm hodin. Šanghajská vláda zároveň zdůraznila, že za zatajení nákazy koronavirem budou hrozit velmi přísné tresty.

Také policie v metropoli Pekingu uvedla, že bude spolupracovat s dalšími orgány v zemi, aby zabránila importu koronaviru do Číny. Podle policie členové čínské rodiny, která se 4. března vrátila z Itálie, nevyplnili přesně zdravotní formuláře a později se u nich potvrdila nákaza koronavirem. Další výzvou pro Čínu bude v dubnu nalákat zpět do zaměstnání zahraniční pracovníky. Dosud se podle Reuters do práce vrátilo jen 60 procent z nich.

Počet nových případů koronaviru v Číně ale nadále klesá, pátečních 99 přírůstků bylo nejnižší číslo od 20. ledna, kdy čínská Národní zdravotnická komise začala nové případy oznamovat. Ve čtvrtek bylo ještě hlášeno 143 nových případů.

Většina nových případů, které zahrnují i Číňany nakažené v zahraničí, byla evidována v severozápadní provincii Kan-su. V karanténě jsou tam mimo jiné lidé, kteří do provinčního hlavního města Lan-čou přiletěli mezi 2. a 5. březnem z Íránu.

Druhý den v řadě nebyly hlášeny nové případy z provincie Chu-pej, kromě její hlavní metropole Wu-chanu, kde počet nově nakažených byl nejnižší od 25. ledna.

Z celkových 80.651 případů potvrzených v pevninské Číně koronaviru podlehlo 3070 lidí, přičemž počet mrtvých ze čtvrtka na pátek stoupl o 28. Všechna tato úmrtí byla hlášena v provincii Chu-pej, z toho 21 ve Wu-chanu.