Sopka Sinabung vybuchla. Popel chrlila do výše pěti kilometrů, úřady varují před lávou

Na sociálních sítích se rozšířila početná videa působivého sloupce popela. Na některých záběrech je vidět, že místní mají nasazené roušky.

V turistickém městě Berastagi, což je asi 20 kilometrů východně od sopky, si motoristé v prašných ulicích kvůli špatné viditelnosti zapínali přední světla.

🇮🇩 large volcanic mount #sinabung has erupted in north #Sumatra #Indonesia It looks like night time,ashes are blocking out all sunlight and it's afternoon there. pic.twitter.com/A4I1Ik5RoW

Obyvatelům okolních vesnic úřady doporučily, aby se ke kráteru nepřibližovali na bližší než pětikilometrovou vzdálenost. Varovaly zároveň před lávou. Leteckou dopravu erupce nenarušila.

Eruption of #Sinabung volcano at 10:16 WIB on 10 Aug 2020 spewing 5-km high ash plume above its summit. Alert Level is being maintained at 3 on a scale of 1 to 4 w/ a general exclusion zone of 3-km & extension of 5-km on the SE & 4-km in the NE sector- Nachelle Homestay's Photo pic.twitter.com/5txbcQUCfd