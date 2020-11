Střecha světa taje. Rozloha ledovce na Mount Everestu se zmenšuje

"Dnes ledovce pokrývají celkovou plochu 419 kilometrů čtverečních, to je o 21 kilometrů čtverečních méně než v roce 1962," uvedl badatel Owen King. Podle něj se rozměry ledovce zmenšují i ve výškách nad 6000 metrů nad mořem. V průměru se ledovce od roku 1960 ztenčily o 100 metrů ročně.

Podle vědců jsou Himálaje z klimatického a ekologického hlediska relativně málo prozkoumanou oblastí. "Himálaj je nutné lépe poznat, protože zhruba 20 procent obyvatel planety odtud čerpá vodu," uvedl vedoucí vědecké expedice Paul Mayewski. Podle dostupných údajů se průměrná teplota na vrcholu Mount Everestu zvýšila za posledních 30 let o jeden stupeň.

Oteplování může lidem výstup na nejvyšší horu v budoucnosti usnadnit. Pokud by se oteplení udrželo v limitu dvou stupňů Celsia od předprůmyslové doby, tak by se atmosférický tlak na vrcholu Mount Everestu zvýšil ze čtyř na pět hektopascalů. "Tím by bylo lehčí vystoupat na vrchol bez kyslíku," uvedl francouzský deník Le Monde.

Vědci se pokusili nainstalovat na hoře meteorologickou stanici. Poprvé se jim to nepodařilo kvůli vysokému počtu návštěvníků. Nakonec stanici umístili ve výšce 8430 metrů nad mořem.

Mise, která měla 34 vědeckých účastníků a v oblasti pobývala na jaře loňského roku, měla za úkol detailně prozkoumat Mount Everest a zaznamenat změny, kterými nejvyšší hora světa prochází.

"Odebrané vzorky prokázaly přítomnost výrazného množství polyesteru, akrylu, nylonu a propylenu," uvedla badatelka Imogen Napperové z univerzity v britském Plymouthu. Podle ní se přítomnost mikroplastů "potvrdila v každém zkoumaném vzorku sněhu". O něco menší přítomnost mikroplastů byla prokázána i ve vodách řek a potoků, jež z Mount Everestu stékají.

Podle vědců může výskyt mikroplastů souviset s vysokým počtem turistů a horolezců, kteří každoročně stoupají na Mount Everest. Jejich výbava je totiž vyrobena z nalezených materiálů. Mikroplasty by však mohly být na horu přinášeny také silnými himálajskými větry.