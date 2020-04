Tisíce růžových medúz zaplavily filipínské pobřeží. Biolog vysvětluje proč

Medúzy rodu kořenoústka s latinským názvem Crambione mastigophora nyní stoupají blíž k hladině, protože už se ve svém přirozeném prostředí necítí ohrožené. Vědci předpokládají, že se dosud držely blíž u mořského dna kvůli přítomnosti turistů, píše Daily Mail.

Na Filipínách je kvůli šíření koronaviru vyhlášena celostátní karanténa. První případ nákazy tu byl potvrzen 30. ledna a od té doby se nakazilo více než 2300 osob, z nichž zhruba stovka zemřela.

Sheldon Rey Boco z Griffithovy univerzity v Austrálii zveřejnil video, které natočil 23. března na pláži Corong Corong na Palawanu. "Medúzy evidentně omezení kvůli covid-19 nijak nepostihlo," napsal k němu.

Jellyfish certainly are not affected by #COVID19 restrictions. Here is a bloom of #jellyfish medusae of the tomato 🍅 jelly, Crambione cf. mastigophora in El Nido, S. Philippines 🇵🇭

