Turkmenistán vykuřuje Covid-19, Kyrgyzstán zakázal cizinců vstup

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Kyrgyzstán dočasně zakázal vstup cizincům kvůli nebezpečí, že by do této středoasijské země mohl proniknout nový typ koronaviru. Oznámila to dnes místopředsedkyně vlády Altynaj Omurbekovová. Kyrgyzstán podle agentury Reuters neoznámil až dosud žádný případ nákazy na svém území, přestože infekce se až na jednu výjimku objevila ve všech sousedních státech.