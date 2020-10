U úřadu v Afghánistánu explodovala bomba. Nejméně 15 mrtvých, desítky zraněných

Exploze se udála v okrese Ghání Chel, u správního úřadu, v němž se nachází i vojenské vybavení, řekl agentuře AFP mluvčí úřadu guvernéra provincie.

"Nastražený vůz vybuchl u vchodu do administrativní budovy. Několik útočníků se do ní posléze pokusilo dostat, ale zabily je bezpečnostní síly," dodal.

Truck #bomb in eastern #Afghan province kills at least 15*: Officials

Obaidullah Shinwari, the Nangarhar provincial council's member, said 52 people were injured in the blast.



Video shows the aftermath of attack! pic.twitter.com/3IRtn3Wfuv