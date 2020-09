Vystrčil se setkal s tchajwanským premiérem, ten vzpomínal na krásu Prahy

Vystrčil na Tchaj-wan přiletěl v neděli, zůstane zde do pátku. V úterý navštívil místní parlament, kde projev zakončil výrokem "jsem Tchajwanec".

Su mu dnes řekl, že jeho prohlášení bylo pro Tchajwance velmi dojemné. Premiér poznamenal, že jsou obě země sice geograficky vzdálené, ale počet tchajwanských turistů v letech 2018 a 2019 opakovaně přesáhl 190.000 ročně. Podotkl, že i on sám před deseti lety navštívil Prahu, kde s manželkou koupil "zámek lásky", který milenci věší na zábradlí mostu jako znamení pevnosti jejích svazku. Su řekl, že se tím inspiroval a podobný most lásky vybudoval jako hejtman ve svém regionu.

Vystrčil poznamenal, že účelem cesty senátní delegace je, aby mezi ČR a Tchaj-wanem postavili most. Věří, že poté budou následovat mosty další. Při představování členů delegace řekl, že by obě země mohly spolupracovat například v kybernetické bezpečnosti či v zahraniční politice. Byl by rád, pokud by se podařilo domluvit výměnu vysokoškolských studentů, uvítal by také, aby mohli mladí lidé při svém studiu pracovat. Užší spolupráci by rád viděl i v boji proti koronaviru nebo třeba při ochraně dat ve zdravotnictví, při řízení zdravotnictví či v zemědělství.

Vystrčil zároveň poděkoval za slova podpory, které se jemu i jeho delegaci dostává na Tchaj-wanu i z České republiky. Obě země podle něj mohou rovnocenně a výhodně třeba hospodářsky spolupracovat pouze ve chvíli, kdy bude na Tchaj-wanu svoboda a demokracie.