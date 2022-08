Vystřelení raket do japonské výlučné ekonomické zóny nařídil čínský prezident Si Ťin-pching

— Autor: ČTK

Dopad balistických raket do japonské výlučné ekonomické zóny při čínských vojenských cvičeních kolem Tchaj-wanu nařídil čínský prezident Si Ťin-pching, aby Japonsko odradil od vměšování do událostí v Tchajwanském průlivu. Dnes to uvedly zdroje japonské tiskové agentury Kjódó obeznámené se situací.