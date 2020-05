Žena v čele brutálního severokorejského režimu? Historik prozradil víc

— Autor: Marek Bláha / EuroZprávy.cz

NÁZOR - Pokud by severokorejský vůdce Kim Čong-un náhle zemřel, nikdo ve skutečnosti neví, co by se stalo, konstatuje historik Benjamin Young ze Státní univerzity v Dakotě. V komentáři pro server National Interest se však kloní k možnosti, že moc by převzala diktátorova sestra Kim Jo-čong.