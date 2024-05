Atentátník, který střílel na Fica, je hospitalizován na psychiatrii

Podle televize by měl být útočník umístěn na psychiatrickém oddělení pod nepřetržitým dozorem 24 hodin denně. Oficiálně však není známo, jaké zdravotní komplikace Cintula má. Jeho umístění do tohoto zařízení je prý hlavně z preventivních důvodů.

K atentátu na premiéra Roberta Fica došlo 15. května odpoledne v Handlové během výjezdového jednání vlády. Premiér utrpěl tři střelné rány, nejtěžší do oblasti břicha a musel absolvovat několikahodinovou operaci. Podle posledních informací se jeho stav zlepšuje. Stále však zůstává v péči zdravotníků v banskobystrické nemocnici.

Cintula byl hned po atentátu zadržen přímo na místě. Z videa, které vzniklo krátce po zadržení, je jasné, že jeho motiv byl politický. Cintula nesouhlasil s kroky současné vlády. Obviněný je z pokusu o úkladnou vraždu.

Soudce Specializovaného trestního soudu v Pezinku ho 18. května poslal do vazby. Rozhodnutí je již pravomocné, jelikož Cintula v zákonné lhůtě nepodal proti rozhodnutí stížnost.

Podle televize Cintula už koncem dubna protestoval proti Ficově vládě na jejím výjezdním zasedání v Dolné Krupé nedaleko Trnavy. Útočník byl navíc v minulosti ve spojení s proruskou skupinou Slovenští branci.

Informoval o tom podle Denniku N maďarský investigativní novinář Szabolcs Panyi. Slovenští branci na Facebooku v roce 2016 sdíleli fotografii, kde se nacházel i atentátník.

Podle serveru topky.sk policie několik hodin prohledávala byt atentátníka. Z bytu následně odvezli jeho manželku k výpovědi.

K útoku došlo v Handlové, kde střelec vypálil na premiéra celkem pět výstřelů. Zasáhl ho do břicha, do bederní kosti a do ramene. Následně premiéra převezl záchranářský vrtulník do Rooseveltovy nemocnice v Banské Bystrici.

Z vrtulníku byl na nosítkách převezen na urgentní příjem, kde podstoupil několikahodinovou operaci a bojoval o život. Jeho stav byl vážný.