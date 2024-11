Austrálie chystá přelomový zákon. Části obyvatel zakáže sociální sítě

„Tohle je pro mámy a táty. Sociální média dětem skutečně škodí a já s tím skoncuji,“ řekl premiér Albanese s odvoláním na potřebu chránit mladou generaci před negativními vlivy on-line světa. Oznámení přinesla agentura TASR, citující zprávu AFP.

Nový zákon bude po technologických gigantech vyžadovat, aby aktivně kontrolovali věk uživatelů jejich platforem. Podle Albaneseho nebudou odpovědnost za kontrolu věku nést rodiče ani děti, a uživatelé nebudou osobně sankcionováni. To znamená, že na společnosti provozující sociální sítě připadne zodpovědnost za bezpečnost mladých uživatelů.

Plánovaný návrh zákona bude předložen představitelům jednotlivých států a teritorií ještě tento týden a koncem listopadu bude projednán v australském parlamentu. Podobné návrhy měly v minulosti širokou podporu napříč politickým spektrem, a proto se očekává, že projdou bez větších komplikací.

Premiér Albanese v minulosti argumentoval, že nastavení minimální věkové hranice na sociálních sítích může přimět děti, aby se více věnovaly pohybovým aktivitám a trávily čas venku. „Děti by se měly vrátit na fotbalová hřiště, do bazénů a na tenisové kurty,“ prohlásil v září pro televizi ABC. Přestože návrh získává podporu u politiků i rodičů, mezi odborníky vyvolává také kritiku.

Asociace australských psychologů, kterou zastupuje předsedkyně Carly Doberová, varuje před riziky spojenými s tímto opatřením. Podle ní jde pouze o povrchové řešení problému. Doberová upozornila, že internet je stále plný nenávistných projevů, sexismu a rasismu, které mohou mít negativní vliv na děti. Omezení přístupu k sociálním médiím podle ní neřeší ani sofistikovanou reklamu zaměřenou na děti, která je láká k využívání různých produktů a služeb.

Další odborníci, jako profesor Daniel Angus z Queenslandské technické univerzity, upozorňují na potenciální problémy s ochranou osobních údajů. Pokud by sociální sítě musely ověřovat věk uživatelů na základě údajů poskytovaných rodiči, mohlo by to narušit soukromí rodin. Navíc by mohly platformy hledat způsoby, jak zákaz obejít, a celý proces by tak zůstal neefektivní.

Premiér Albanese však zdůrazňuje, že bezpečnost mladých uživatelů musí být na prvním místě. Podle něj rodiče očekávají, že vláda podnikne kroky proti on-line šikaně a škodlivému obsahu. „Provozovatelé platforem mají společenskou zodpovědnost, kterou momentálně nenaplňují. Jsme odhodláni zajistit, aby ji začali plnit,“ uvedl premiér v jednom z rozhlasových rozhovorů.

Nová legislativa má tedy za cíl ochránit děti a mladistvé před negativními dopady sociálních médií, a zároveň ukládá odpovědnost technologickým gigantům. Zda tato opatření povedou k očekávanému snížení rizik pro mladé uživatele, ukáže až čas.