Až miliarda nakažených, pokud svět nepomůže zranitelným zemím, varuje organizace

Mezinárodní záchranný výbor (IRC) vybízí k finanční a humanitární pomoci zemím, jako je Afganistán nebo Sýrie, aby se zabránilo dalšímu šíření viru SARS-CoV-2. Pokud nebude poskytnuta naléhavá pomoc nestabilním zemím, IRC a Světová zdravotnická organizace (WHO) odhadují v celosvětovém měřítku přenos nemoci covid-19 mezi 500 miliony až 1 miliardou lidí.

Odhad zahrnuje i počet úmrtí, kterých by podle analýzy WHO a IRC mělo být kolem 3 milionů. „Tato čísla by měla sloužit jako budíček,“ řekl David Miliband, prezident a výkonný ředitel IRC.

V současné době oficiální čísla ukazují přes 3 miliony infikovaných a 212 tisíc mrtvých na covid-19. Nižší čísla ukazují rozvojové země, ale podle odborníků jsou čísla ve skutečnosti mnohem vyšší. Caroline Seguinová, programová manažerka Lékařů bez hranic pro Jemen, připustila, že lidé na covid-19 umírají, ale kvůli nízké kapacitě testování není možné zjistit přesná čísla.

Podle IRC je právě Jemen jednou z nejvíce ohrožených zemí kvůli epidemii cholery a spalniček ze kterých se země stále vzpamatovává. „Zdravotní systém se hroutí a ministerstvo zdravotnictví se s touto nemocí nedokáže vypořádat,“ řekla Seguinová pro BBC.

Některé země již nejtěžší boj s covid-19 úspěšně svedly. Nový Zéland začal zmírňovat ochranná opatření a tvrdí, že je v současné době virus eliminován. O zmírnění ochranných opatření přemýšlí i země, jako je Španělsko nebo Francie. Japonsko zase mělo pouze 39 pozitivních případů, nejmenší počet za několik týdnů.