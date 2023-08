Biden naznačil, že za smrtí Prigožina může stát Putin

Šéf Bílého domu naznačil, že za pádem letadla může stát Putin. Už v červenci prohlašoval, že by se Prigožin měl bát o svou bezpečnost. „Možná si vzpomínáte, že jsem na to byl tázán,“ poznamenal. Tehdy prohlásil, že „by si dával pozor na to, co jí a hlídal by si jídelníček“.

Citovala ho americká stanice CNN při jeho proslovu ve státě Nevada. „Není mnoho věcí, které se v Rusku dějí a za kterými nestojí Putin, ale nevím dost na to, abych znal odpověď,“ přiblížil.

Podle stanice NPR havárie okamžitě vzbudila podezření ze zapojení Kremlu. Prigožin totiž v na den přesně před dvěma měsíci rozpoutal ozbrojenou vzpouru, během níž dokázal se svými wagnerovci obsadit důležité vojenské budovy v Rostovu na Donu, Voroněži a Lipecku. Tehdy ohlásil „tažení na Moskvu“.

Po nehodě se Putin velice rychle vracel z Kursku do Moskvy. Ve městě nedaleko ukrajinských hranic totiž vystoupil při příležitosti osmdesáti let od bitvy v Kurském oblouku. Upozornil na to nezávislý server Astra na telegramu . Přítomní novináři z RIA Novosti podle něj ale „neupřesnili, zda byl tento návrat mimořádný, nebo plánovaný“.