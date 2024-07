Biden připustil, že by se mohl vzdát kandidatury na prezidenta

Toto prohlášení amerického prezidenta se objevilo několik hodin poté, co jej jeden z jeho spojenců, vlivný kongresman zvolený za Demokratickou stranu Adam Schiff, požádal, aby odstoupil z prezidentského souboje.

Biden v rozhovoru pro web BET News uvedl, že svou kandidaturu by přehodnotil, kdyby mu lékaři diagnostikovali nějaký zdravotní problém. Odpověděl tak na otázku, co by ho přimělo změnit svůj postoj k účasti na volbách, kterých je jeho vyzyvatelem exprezident USA Donald Trump.

Požadavky, jako je i Schiffova, jsou reakcí na Bidenovo nepřesvědčivé vystoupení v předvolební debatě s Trumpem na konci června. Biden od té doby opakovaně uvedl, že nemá v úmyslu kandidaturu stáhnout, a tvrdí, že je nejlépe disponován porazit Trumpa.

Výzvy, aby se Biden vzdal, byly po sobotním pokusu o atentát na republikánského rivala utlumeny. Tisková zpráva Adama Schiffa zřejmě ukončila toto období, konstatuje AFP.

Demokraté podporující Bidena však ve středu oznámili, že chtějí urychlit proces nominace pomocí virtuálního hlasování.

Tento systém by umožnil volit virtuálně již během prvního srpnového týdne - namísto čekání na shromáždění demokratů, které začíná v Chicagu 19. srpna a během něhož musí být kandidát oficiálně nominován do prezidentských voleb 5. listopadu.

Z pohledu probidenovského tábora půjde o pokus prosadit kandidaturu Joea Bidena navzdory pochybnostem o jeho schopnosti vyhrát volby.

Průzkumy veřejného mínění prozatím potvrzují, že souboj mezi Bidenem a Trumpem bude těsný. Trump má však náskok ve státech známých jako „tzv. swing states.