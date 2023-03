Blinken oznámil další pomoc Ukrajině. USA pošlou munici za 400 milionů dolarů

Spojené státy pošlou Ukrajině další vojenskou pomoc v hodnotě 400 milionů dolarů (asi 8,8 miliardy Kč). Oznámil to dnes ministr zahraničí Antony Blinken. Podle něj ukrajinská armáda dostane z amerických skladů zejména munici, a to včetně střel do raketových systémů HIMARS a houfnic.