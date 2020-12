BBC: Saddámův sen o velkém filmu zmařila válka

Producentem slibného filmového debutu byl britský producent iráckého původu Lateif Jorephani. V rozhovoru s BBC řekl, že snímek Clash of Loyalties se natáčel na začátku 80. let výhradně v Iráku a že Saddám tehdy opravdu velmi stál o to dostat Irák do centra mezinárodního filmového světa.

"Možná si myslel, že se jednou Bagdád stane Bollywoodem na Tigridu," řekl Jorephani s poukazem na indickou filmovou produkci.

Jorephani natáčení popsal jako zajímavé dobrodružství. Ústředním tématem snímku byl incident, který se stal v Iráku ve 20. letech a při němž byl zabit britský důstojník. Zájem o účinkování ve filmu byl údajně velký - všechny britské postavy hráli Britové, mezi nimi Reed, irácké hrdiny pak Iráčané.

Příprava šla velmi dobře, dokud nezačala válka mezi Irákem a Íránem. Britové doma sledovali informace o ní v televizi a příbuzní filmařů začali Jorephaniho bombardovat telefonáty, aby se jejich blízcí vrátili do Británie. "Tak jsme to zastavili," řekl producent.

Irácké vedení ale usilovalo o to, aby se zdálo, že je vše při starém. Takže filmaři dostali po několikatýdenní přestávce pokyn pokračovat. Bagdádské letiště kvůli válce nebylo použitelné, tak produkce lidi posílala do Jordánska a z ammánského letiště je do Iráku vozila taxi. Jenomže situace se změnila stejně jako zásobování, lidé začali být povoláváni do války.

A to nebyl jediný Jorephaniho problém. Reed se podle něj rád napil a liboval si v bujarých večírcích. "Největší starosti mi dělalo Olliho chování," řekl. O jeho stažení z filmu usilovala irácká vláda a ministři Jorephaniho vyzývali, aby Reeda z filmu odvolal. "Nechceme ho tady," říkali. A Jorephani Iráčany prosil, aby to s filmaři vydrželi.

Film byl přes všechny potíže dokončen a promítnut na několika filmových festivalech. "Vše skončilo, když irácká armáda v roce 1990 vjela do Kuvajtu. Jakýkoli kontakt s Irákem i vyjednávání s ním bylo pak ilegální," řekl Jorephani. "Saddámův" film nikdy na Západě do distribuce nešel a Jorephani už pro Saddáma nikdy nic jiného nenatočil.