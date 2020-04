Covid-19 v Íránu: Kolik je mrtvých? Parlament zpochybnil údaje vlády

Islámská republika je koronavirem nejvíce zasaženou zemí Blízkého východu. Dosud se podle ministerstva zdravotnictví nákaza potvrdila u 76.389 lidí, přičemž za uplynulých 24 hodin přibylo 1512 potvrzených případů. I tento ukazatel je velice podobný jako v úterý, kdy bylo registrováno 1547 nově infikovaných.

Islámská republika v sobotu otevřela některé podniky a úřady, íránský prezident Hasan Rúhání však obyvatele vyzval, aby dál důsledně dodržovali opatření, která mají zabránit šíření viru. Zdravotnické úřady si již dříve opakovaně stěžovaly, že Íránci vládní nařízení ignorují, což by mohlo vést ke druhé vlně epidemie v zemi.

O správnosti vládních čísel se objevily pochybnosti už dříve, agentura AP píše, že parlamentní práva je kritikou ze zatím nejvyšších míst. Její autoři se domnívají, že oficiální údaje jsou podhodnocené, protože na virus nejsou testováni všichni, kdo mají dýchací problémy.

"Aby se dosáhlo shody mezi oficiálními čísly a odhady, je třeba navýšit laboratorní a testovací kapacity. Není třeba říkat, že navýšením těchto kapacit bude možné diagnostikovat více lidí a omezit šíření nemoci," stojí ve zprávě, již vypracovalo výzkumné centrum parlamentu.

Autoři tvrdí, že statistika ministerstva zdravotnictví zahrnuje jen mrtvé z nemocnic, nikoli ty, kdo zemřeli doma. Mrtvých může být až o 80 procent víc než se oficiálně přiznává. Počet nakažených je pravděpodobně osmkrát až desetkrát vyšší než uvádí ministerstvo, tvrdí podle agentury AP zpráva.

Znamenalo by to, že v Íránu na covid-19 zemřelo až 8500 lidí a koronavirem se nakazilo 760.000 obyvatel, čímž by se Írán dostal v počtu nakažených na první místo na světě.