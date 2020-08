Exploze v jaderném provozu v Natanzu byla sabotáž, tvrdí Írán

Při požáru ze 4. července nikdo nezemřel a podle Mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE) se v místě požáru nenacházel jaderný materiál.

"Exploze v Natanzu byla výsledkem sabotáže, ale jak k ní přesně došlo, oznámí v určitý čas bezpečnostní úřady," citovala Kamálvandího agentura DPA. Někteří íránští představitelé už krátce po požáru ze 4. července uvedli, že za ním mohl stát kybernetický útok, a prohlásili, že Teherán proti zemím, které budou takové útoky páchat, podnikne odvetná opatření.

Teherán už v červenci oznámil, že požár v Natanzu, při němž nikdo nezemřel, způsobil rozsáhlé škody, jež by mohly zpomalit vývoj pokročilých odstředivek na obohacování uranu ve střednědobém horizontu. "Írán nahradí poškozenou halu větší budovou, která bude mít pokročilejší vybavení," uvedl krátce po požáru Kamálvandí.

Natanz je vzdálený asi 250 kilometrů od Teheránu a provoz patří k těm, jež pravidelně monitoruje MAAE. Podzemní zařízení v Natanzu je nadále klíčovou součástí íránského programu na obohacování uranu. Írán ale odmítá, že by usiloval o vývoj jaderných zbraní, a tvrdí, že jeho jaderný program slouží pouze k mírovým účelům.

Írán svůj jaderný program omezil výměnou za zrušení většiny mezinárodních sankcí na základě dohody se světovými mocnostmi v roce 2015. Poté, co Spojené státy od dohody před dvěma lety odstoupily a zavedly proti Íránu nové sankce, začala islámská republika části úmluvy vypovídat.

V pondělí by měl do Íránu přijet šéf MAAE Rafael Grossi, který tam zavítá poprvé od svého nástup do této funkce loni v prosinci.