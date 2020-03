Irák hlásí první oběť koronaviru, v Íránu přerostl Covid-19 v globální nemoc

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Novému typu koronaviru v Iráku podlehl první člověk. Obětí je senior z kurdské provincie Sulajmáníja. Oznámil to dnes tamní zdravotnický úřad. Dosud Irák zaznamenal 31 infikovaných, jedním z nich byl student ze sousedního Íránu, který byl již poslán zpět do vlasti. Ostatní nakažení jsou Iráčané, kteří nedávno Írán navštívili. Íránský prezident Hasan Rúhání mezitím oznámil, že se koronavirem způsobená nemoc COVID-19 rozšířila do téměř všech provincií.