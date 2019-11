Jak naloží Sýrie se zajatci z řad IS? Asad má jasno, Trumpovi se vysmál

Ve věznicích a táborech, které příslušníci SDF střeží na severu Sýrie, je nyní zhruba 10.000 zajatých členů IS. Mezi nimi také přibližně 2000 cizinců.

Kurdové se obrátili na Damašek a požádali o ochranu, když se v říjnu Spojené státy rozhodly stáhnout své vojáky z oblastí, kde předtím hlídkovali s Kurdy. Proti kurdským oddílům YPG, které Ankara považuje za teroristy a které jsou součástí SDF, pak Turecko zahájilo ofenzivu s cílem vytlačit je z blízkosti turecké hranice.

Zajatce IS má také syrský režim po bojích své armády s teroristy. Tito zajatci jsou v jiných částech země a není známo, zda byli postaveni před soud, uvedla agentura AP. V podobné situaci je Irák, který ale zajatce z IS, a to včetně cizinců, soudí rychle a mnozí z nich dostali trest smrti.

Boje na severu Sýrie, které vyprovokovalo Turecko, vyvolaly obavy, že by věznění členové IS mohli z věznic uprchnout. Redaktor listu Paris Match se zeptal, co hodlá prezident Asad udělat se 400 francouzskými radikály, kteří jsou mezi vězněnými cizinci.

"Všichni teroristé, kteří jsou v oblastech kontrolovaných syrským státem, podléhají syrskému právu. A to je v otázce terorismu jasné. Máme soudy specializované na teroristické činy a ti lidé budou soudně stíháni," řekl Asad.

V rozhovoru se mluvilo také o smrti vůdce IS. Abú Bakr Bagdádí zemřel při říjnové operaci amerického komanda v západní Sýrii. Americký prezident Donald Trump po ní mimo jiné děkoval i syrské vládě. Na otázku, proč si myslí, že Trump Sýrii děkoval, Asad odpověděl: "Směji se vždy, když tuto otázku dostanu, protože je mnohem důležitější ptát se, zda byl Bagdádí opravdu zabit a zda se toto 'fantastické představení' zinscenované Američany ve skutečnosti opravdu stalo."

Na opakovaný dotaz, proč Trump Asadovi poděkoval, prezident řekl: "Je to jeden z jeho pěkných vtipů. Je to vtip."