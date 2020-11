Jemenští povstalci tvrdí, že zasáhli zařízení Saudi Aramco

Videa na sociálních sítích podle AP naznačovala, že v ropném zařízení společnosti Saudi Aramco propukl požár. Mluvčí povstalců Jahjá Saría napsal na twitteru, že rebelové na ropný provoz odpálili novou střelu s plochou dráhou letu, Kuds 2. Zároveň připojil satelitní snímek, na němž je patrně zařízení Saudi Aramco v severní Džiddě, kde se v nádržích skladují ropné produkty.

Breaking: A Yemeni army spokesman says Iranian-backed Houthis have targeted a Saudi Aramco distribution station in Jeddah with rockets. An unconfirmed video shows a fire at the scene. pic.twitter.com/5dQXvMPA1l