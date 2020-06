Nálet v Jemenu: Arabská koalice zabila 13 civilistů včetně dětí, tvrdí povstalci

Jemenští kmenoví vůdci, kteří si přáli zůstat v anonymitě kvůli obavám z odvety, uvedli, že saúdskoarabské bojové letouny dnes cílily na vozidlo v provincii Saada, která je baštou rebelů. O život při incidentu podle nich přišli všichni cestující.

Koalice pod velením Rijádu čelí mezinárodní kritice za útoky, při kterých přišly o život stovky civilistů a které zasáhly nevojenské cíle včetně škol, nemocnic a svatebních večírků. Húsíové útočili na Saúdskou Arábii s pomocí dronů a raket.

Jemenská severozápadní hranice se Saúdskou Arábii je častým terčem saúdskoarabských bojových letounů, které sledují konvoje v regionu a v uplynulých letech udělaly řadu chyb, píše AP.

Ministerstvo zdravotnictví povstalců identifikovalo 11 obětí nejnovějšího útoku, při kterém podle něj zemřela i žena a čtyři děti ve věku 12 až 14 let. Dvě těla byla podle mluvčího ministerstva tak ohořelá, že je nešlo identifikovat. Koalice pod vedením Saúdské Arábie se k incidentu podle AP dosud nevyjádřila.

Generální tajemník OSN António Guterres v pondělí shodou okolností oznámil, že koalice pod velením Rijádu byla po třech letech stažena z černé listiny OSN. Ve zprávě Radě bezpečnosti OSN Guterres sdělil, že koalice loni zabila či zranila 222 jemenských dětí. Húsíové podle něj mají za loňský rok na svědomí 313 takových obětí a jemenské vládní síly 96; povstalci i vládní jednotky na černé listině týkající se ohrožování dětí v ozbrojeném konfliktu zůstávají.

Koalice bude podle Guterrese ze seznamu stažena po výrazném poklesu obětí a zmrzačených dětí v důsledku jejích náletu a také proto, že zavedla opatření na ochranu dětí. Koaliční síly nicméně budou podle Guterrese rok monitorovány a jakékoliv pochybení, které by nevedlo k dalšímu poklesu dětských obětí, bude mít za důsledek, že budou na černou listinu opět zařazeny příští rok.

Jemenský konflikt propukl v roce 2014, kdy se Húsíové zmocnili značné části severu země, včetně hlavního města Saná. Koalice pod vedením Rijádu, kterou podporují Spojené státy, se do konfliktu na straně mezinárodně uznané vlády prezidenta Abdar Rabbúa Mansúra Hádího zapojila v následujícím roce s cílem porazit šíitské povstalce podporované Íránem.

The best way you can help #Yemen right now is by supporting, donating, and/or volunteering with @MSF and @msf_yemen.



Help provide direct aid and medical care. https://t.co/0B8HCM87lS