Tlumočníci české armády stále čekají v Kábulu, některé odvezla letadla USA

ČTK to dnes řekla předsedkyně spolku Vlčí máky Miroslava Pašková, která se spolupracovníkům české armády snaží pomoct. Před letištěm podle ní stále zůstává několik spolupracovníků Česka. Spolek proto žádá o vyslání čtvrtého evakuačního letu. České úřady s tím zatím podle ministra vnitra Jana Hamáčka (ČSSD) nepočítají.

O třiatřicetiletém Rafiulláhovi, jeho ženě a čtyřletém synovi informuje na svém webu americká stanice CNN. Tlumočník podle televize tvrdí, že pracoval pro českou armádu a ta ho ve středu nechala i s rodinou stát na letištní ploše v Kábulu, protože se nevešli do evakuačního letadla. Na letišti jim poté američtí a turečtí vojáci poskytli přístřeší, jídlo a vodu. Podle Paškové se pomoci jeho rodina dočkala během noci, kdy se dostala na americký let pravděpodobně do Kataru, odkud by měla pokračovat do další země. Pašková ČTK řekla, že pomoci se podařilo i další rodině.

Jiní čeští spolupracovníci ale stále zůstávají před bránou letiště. Ve středu večer spolek informoval o rodině tlumočníka, která se s ročním a dvouletým dítětem rozhodla strávit noc před letištěm. Další dva tlumočníci se s rodinami s malými dětmi včetně desetiměsíčního mimina schovali v blízkosti letiště. "Tálibán nově postavil kolem letiště druhou řadu checkpointů, takže se nelze dostat až k bráně, aniž by konkrétní osoby vyzvedli vojáci," uvedl spolek v noci na facebooku.

Vlčí máky také nově zjistil, že před bránou čeká další dlouholetý spolupracovník české armády s rodinou, jiný tlumočník se nachází někde u letiště. "Vzhledem k tomu, že se stále dozvídáme o dalších a dalších osobách, které nebyly dosud evakuovány, voláme po uskutečnění čtvrtého letu," uvedl spolek.

Hamáček dnes ráno řekl Českému rozhlasu-Radiožurnálu, že Česko zatím další evakuační lety neplánuje. Z Kábulu se podle něj do České republiky podařilo dostat už téměř všechny lidi zařazené do evakuačního programu. K případnému transportu dalších lidí by bylo možné využít pomoc spojenců, dodal.