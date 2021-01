Očkování proti koronaviru podpoří i Tálibán

Očkování bude v Afghánistánu probíhat v době, kdy zemi trápí pokračující násilnosti, přestože vláda v Kábulu a povstalci Tálibánu spolu od září vedou mírové rozhovory.

Mluvčí Tálibánu Zabiulláh Mudžáhid v úterý agentuře Reuters řekl, že hnutí - které v Afghánistánu ovládá rozsáhlá území - "podpoří a usnadní" vakcinační kampaň prostřednictvím zdravotních středisek. Místní představitelé věří, že povstalci nebudou na očkovací týmy útočit.

Program COVAX je celosvětová iniciativa, která má zajistit očkování proti covidu v zemích s nízkými a středními příjmy. Do konce letošního roku by díky tomuto programu měly být distribuovány dvě miliardy dávek vakcíny, což by mělo stačit k ochraně 20 procent nejzranitelnějších lidí v 91 chudých a středněpříjmových zemích, píše agentura Reuters.

Náměstek afghánského ministra zdravotnictví novinářům řekl, že potrvá šest měsíců, než budou vakcíny do Afghánistánu dodány. Úřady ale jednají o včasnější dodávce vakcín.

Afghánistán od začátku pandemie zaznamenal 54.854 nákaz koronavirem a 2390 úmrtí pacientů s covidem. Podle expertů jsou ale skutečná čísla mnohem vyšší vzhledem k malému testování v zemi a omezené dostupnosti zdravotnických zařízení.

Kromě vakcín ze systému COVAX má Afghánistán slíbených také 500.000 dávek vakcíny, kterou vyvinula firma AstraZeneca a vyrábí se v Indii. Tuto skutečnost potvrdil agentuře Reuters indický vládní zdroj, podle nějž by první zásilka měla do Kábulu dorazit v únoru.

Světová banka a Asijská rozvojová banka slíbily poskytnout finanční prostředky na vakcíny pro dalších 20 procent populace do konce roku 2022, řekla agentuře Reuters mluvčí afghánského ministerstva zdravotnictví.