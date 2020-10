Organizace: Popravy v Íránu porušují mezinárodní a lidská práva

Zprávu s názvem "Nikdo neunikne - Rozšířené užívání trestu smrti v Íránu" FIDH vydala u příležitosti nadcházejícího Světového dne proti trestu smrti, který připadá na 10. října. Studie se zabývá uplatňováním trestu smrti v Íránu a zkoumá jak jednotlivé případy, tak trendy.

V počtu poprav je Írán podle FIDH již mnoho let druhý na světě za Čínou. Jen v loňském roce tam bylo popraveno nejméně 251 lidí, v prvních devíti měsících letošního roku už přes 190.

Převážná většina trestů smrti v Íránu nesplňuje hranici "nejzávažnějších trestných činů", a v důsledku toho je v rozporu se závazky plynoucími z Mezinárodního paktu o občanských a politických právech (ICCPR), uvádí FIDH. Popravy vykonané v Íránu, které nesplňují tuto hranici, podle federace zahrnují mimo jiné tresty za cizoložství, sex lidí stejného pohlaví, konzumaci alkoholu, drogové a finanční delikty, kyberkriminalitu či tresty související s náboženstvím a politikou. Tresty smrti byly v zemi také uplatněny na příslušnících etnických (Arabů, Kurdů a Balúčů) a náboženských (sunnitů, vyznavačů bahaismu a jarsanismu) menšin.

Írán podle FIDH zároveň vynáší rozsudky smrti nad mladistvými nejčastěji ze všech zemí na světě. Mezi rokem 2009 a zářím loňského roku federace zaznamenala 67 takových případů. Popravy se v těchto případech konají poté, co odsouzený dovrší 18 let. Trest smrti vynesený nad mladistvým je však opět v rozporu s ICCPR a Úmluvou OSN o právech dítěte (CRC). FIDH zmiňuje případ 30letého muže, který byl popraven v srpnu na západě země poté, co jako sedmnáctiletý zabil své prarodiče. V cele smrti bylo loni v Íránu podle FIDH 90 nezletilých.

Mnoha rozsudkům smrti v Íránu podle FIDH nepředchází spravedlivý soud. Vězni bývají odsouzeni i na základě vágních obvinění či přiznání, jež jsou důsledkem mučení či jiného týrání ve vazbě. Obvinění, kterým hrozí trest smrti, navíc v Íránu často nemají možnost vybrat si právníka.

V závěru FIDH uvádí, že íránské úřady dlouhodobě pronásledují a stíhají právníky zastupující vězně, kterým hrozí nejvyšší trest. Zmiňuje přitom advokátku a nositelku Sacharovovy ceny za svobodu myšlení z roku 2012 Nasrín Sotúdeovou, která byla za svou práci uvězněna. Zpráva Írán vyzývá, aby na popravy uvalil moratorium.