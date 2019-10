Protivládní protest v Bagdádu, irácká policie ostře zasáhla

Asi tři tisíce protestujících se po původně poklidné demonstraci snažily proniknout do bagdádské přísně střežené zelené zóny, ve které se nachází vládní budovy a ambasády. Bezpečnostní síly zablokovaly ulice, použily zábleskové granáty a nasadily vodní děla, aby je odtamtud vytlačily. Demonstranti odmítali odejít a tehdy policisté začali střílet. Podle agentury Reuters není jasné, zda stříleli do vzduchu nebo do davu.

"To není vláda, je to banda politických stran a milicí, které zničily Irák," řekl jeden z demonstrantů, který nechtěl zveřejnit své jméno.

V irácké politice hraje důležitou roli šíitská milice zvaná Lidové mobilizační síly (PMF). Má zastoupení v parlamentu i ve vládě.

Irák loni zažíval masivní protesty, které začaly na jihu země, který je baštou šíitské menšiny. Lidé nespokojení s kolabující infrastrukturou, častými výpadky dodávek elektřiny a rozsáhlou korupcí se nezřídka dostávali do střetu s bezpečnostními silami.

Ačkoliv je Irák bohatý na ropu, země v posledních desetiletích strádá. Zažila vládu diktátora Saddáma Husajna i sankce OSN, invazi Spojených států a jejich spojenců v roce 2003 a následnou občanskou válku i boj proti extremistům ze samozvaného Islámského státu.