Průlom v syrské krizi? Erdogan, Putin, Merkelová, Macron budou jednat o Idlibu

Erdogan po čtvrtečních telefonátech s Merkelovou a Macronem telefonoval v pátek i Putinovi, informuje agentura Reuters.

Poté sdělil, že Francie a Německo navrhují, aby se čtyřstranný summit konal 5. března, ale po rozhovoru s Putinem termín ještě potvrzen nebyl. Není zatím jasné, zda dnešní výrok tureckého prezidenta o této schůzce následoval už po souhlasu Kremlu.

"Naše odhodlání (ohledně Idlibu) jsem včera (v pátek) dal Putinovi jasně najevo. Řekl jsem to i Merkelové a Macronovi," prohlásil dnes Erdogan v Izmiru. "S Putinem, Macronem a Merkelovou se setkáme 5. března a budeme o tom mluvit znovu," dodal.

Erdogan v pátek Putina žádal, aby Moskva pomohla "brzdit" syrský režim v Idlibu, kde se kvůli pokračujícím bojům začaly u turecké hranice hromadit tisíce uprchlíků. O den dříve o zhoršující se humanitární situaci v této provincii s Putinem hovořili Macron a Merkelová.

Moskva stojí v syrské válce na straně režimu v Damašku, zatímco Ankara podporuje některé protirežimní povstalce. Turecká armáda zaujala pozice na severu Sýrie podél hranice obou států s odůvodněním, že jde o zajištění bezpečnosti tureckého území.

Syrská armáda zahájila ofenzivu v Idlibu podporovanou Ruskem loni v dubnu. Do srpna, kdy bylo vyjednáno křehké příměří oznámené Moskvou, tam zahynulo na 1000 civilistů. Boje znovu zesílily koncem listopadu.

